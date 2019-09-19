Россиян предупредили о «барической бензопиле»

В Центральной части России в грядущие выходные произойдут резкие колебания атмосферного давления, которые сравнили с «барической бензопилой». Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец , пишет «Российская газета».

Тишковец предупредил, что за сутки давление с 747 гектопаскалей упадет на 17 единиц, до 730 гектопаскалей. Он отметил, что перемены скажутся не только на метеозависимых, но и на здоровых людях.

Причиной такого резкого перепада давления станет сильное изменение погоды. В Центральной части страны ожидается похолодание, сильный ветер, интенсивные дожди и снег. Кроме того, прогнозируется низкая облачность до 90 метров, штормовой ветер до 18-23 метров в секунду. Видимость ухудшится до 1-2 километров, турбулентность повысится, а в аэропортах будут отменены авиарейсы. В Ярославской, Костромской, Владимирской, а также Московской областях возможен снег.

В северной половине Европейской части России (Северо-Западный федеральный округ) до конца недели возможны заморозки от 0 до минус 3 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы толщиной до 2-3 миллиметров.

15 сентября жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о так называемой «барической пиле» — резких колебаниях атмосферного давления, которые продлились до 18 сентября. Тем, кто остро реагирует на подобные явления, посоветовали оставаться дома, пить черный чай с мятой и лежать. При этом лежать посоветовали так, чтобы ноги были слегка приподняты.