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Погода в России: россиян предупредили о заморозках и первом снеге в выходные 

News.ru 34 минуты назад
Россиян предупредили о заморозках и первом снеге
Фото: https://pixabay.com
Синоптики предупредили жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской областях, а также в Карелии и на севере и западе Центрального округа о заморозках и первом снеге уже в ближайшие выходные.
По данным Гидрометцентра, минусовые температуры ожидаются в ночное время. Похолодание начнётся уже в ночь на 20 сентября.
При этом в Московской области также ожидается резкое похолодание. Столбики термометров в ночное время упадут до отрицательных значений после 20 сентября.
Вместе с тем синоптики подчеркнули, что заморозки во второй половине первого осеннего месяца являются нормальным явлением, сообщает RT.
Ранее News.ru писал о том, что ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации» Ольга Молчанова рассказала, в чём заключается опасность «барической пилы» — резких перепадов атмосферного давления.
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Погода , Общество , Резкое похолодание , Ольга Молчанова , Республика Карелия
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