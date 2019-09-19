Россиян предупредили о заморозках и первом снеге

Синоптики предупредили жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской областях, а также в Карелии и на севере и западе Центрального округа о заморозках и первом снеге уже в ближайшие выходные.
По данным Гидрометцентра, минусовые температуры ожидаются в ночное время. Похолодание начнётся уже в ночь на 20 сентября.
При этом в Московской области также ожидается резкое похолодание. Столбики термометров в ночное время упадут до отрицательных значений после 20 сентября.
Вместе с тем синоптики подчеркнули, что заморозки во второй половине первого осеннего месяца являются нормальным явлением, сообщает RT.
Ранее News.ru писал о том, что ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации» Ольга Молчанова рассказала, в чём заключается опасность «барической пилы» — резких перепадов атмосферного давления.