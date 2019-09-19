Паскаль доказал, что атмосферное давление существует

371 год назад, 19 сентября 1648 года, знаменитый математик и физик Блез Паскаль провёл опыт, доказавший существование атмосферного давления.

В конце 1646 года семья Паскалей жила во французском городе Руане . Там узнали об удивительных итальянских опытах с пустотой, которые позже назвали опытами Торричелли. Паскаль повторил их, экспериментируя не только с ртутью, как Торричелли, но и с водой, маслом, красным вином. Интересно, что эти опыты он проводил на улицах Руана, собирая толпы любопытных граждан.

Решающий эксперимент был проведён 19 сентября 1648 года. По просьбе Блеза Паскаля его зять Флорен Перье проделал опыт, доказавший существование атмосферного давления. Зять помогал учёному, так как сам он передвигался на костылях, а для опыта надо было забраться на гору. При помощи запаянной с одного конца стеклянной трубки, опрокинутой другим концом в чашечку с ртутью, предстояло измерить, на какую высоту поднимается в ней жидкий металл у подножия и на вершине горы Пюи-де-Дом высотой 1647 метров в Клермоне. На вершине столбик ртути остановился на более низкой отметке, так как там земная атмосфера была на 1647 метров меньше. Разница уровней ртути составила более 8 см. В честь этого открытия единицу измерения давление назвали «паскалем».