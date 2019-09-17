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«Гисметео» предупредило Россию о вторжении холода 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россиян призвали готовиться с вторжению холода
Фото: РИА Новости
Специалисты «Гисметео» предупредили о похолодании в России.
«В конце прошедшей недели на территории Европейской России началось похолодание, причиной которого стало семейство североатлантических циклонов. В их циркуляции холодный воздух распространяется все дальше на юг, где пока что сохраняются островки по-летнему жаркой погоды: в прошедшие выходные некоторые метеостанции Краснодарского края, Ставрополья, Калмыкии и Дагестана отмечали температуру, близкую к +30. Однако ночи становятся все длиннее и холоднее — в Ростовской и Волгоградской областях воздух успевал выхолаживаться до +4…+7», — говорится в сообщении на сайте «Гисметео».
Там отметили также, что в середине недели похолодание доберется до побережья Черного и Каспийского морей. В среду в Крыму будет всего около +20, а в четверг дневные +20…+23 охватят территорию от Анапы до Астрахани. В Ростове-на-Дону и Волгограде будет +16…+19.
«Вторжение холода местами будет сопровождаться дождями и грозами, в середине недели — сильным ветром. Юго-западный ветер с порывами до 18–23 м/с ожидается в Краснодарском крае, на Черноморском побережье разыграется шторм. Но на этом наступление осени не остановится — адвекция холода продолжится до окончания недели, температура понизится еще в среднем еще на 2–4 градуса» — предупредили синоптики.
Напомним, в понедельник в «Гисметео» сообщили, что в субботу, 14 сентября, в Москве завершилось метеорологическое лето. В этом году произошло это почти на три недели позже обычного.
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Погода , Общество , Краснодарский Край , Республика Дагестан , Республика Калмыкия , Ставропольский Край
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