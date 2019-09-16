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«Желтый» уровень опасности объявили в 16 регионах ЦФО из-за ветра 

Газета.Ru 1 час назад
«Желтый» уровень опасности объявили в 16 регионах ЦФО
Фото: РИА Новости
В 16 регионах Центрального федерального округа России объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. Причиной тому послужило усиление ветра, передает НСН.
Синоптики предупреждают о порывистом ветре жителей Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тверской областей. Непогода там будет бушевать вплоть до вечера 16 сентября. Москвичей предупреждают о погодной опасности вплоть до 18 сентября.
В Гидрометцентре напоминают, что "жёлтый" уровень погодной опасности — второй из четырех, обозначающий потенциально опасную погоду.
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Погода , Общество
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