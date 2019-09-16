«Желтый» уровень опасности объявили в 16 регионах ЦФО из-за ветра

В 16 регионах Центрального федерального округа России объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности. Причиной тому послужило усиление ветра, передает НСН.

Синоптики предупреждают о порывистом ветре жителей Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тверской областей. Непогода там будет бушевать вплоть до вечера 16 сентября. Москвичей предупреждают о погодной опасности вплоть до 18 сентября.

В Гидрометцентре напоминают, что "жёлтый" уровень погодной опасности — второй из четырех, обозначающий потенциально опасную погоду.