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Погода в Петербурге: Спасатели предупредили о заморозках в Петербурге 

RT на русском + ещё 3 57 минут назад
Спасатели предупредили о заморозках в Петербурге
Фото: РИА Новости
Спасатели предупредили о заморозках в ночь на 19 сентября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
По прогнозу Северо-Западного УГМС, заморозки ожидаются местами на почве и в воздухе. Температура может упасть до -1…-3 ˚С.
Водителям напомнили о скользкой дороге и необходимости удерживать увеличенную дистанцию до едущих впереди транспортных средств. Также необходимо заранее включать указатели поворотов и стоп-сигналы.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.
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Погода , Общество , Юрий Конев , МЧС , Санкт-Петербург
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