Погода в Петербурге: Спасатели предупредили о заморозках в Петербурге

По прогнозу Северо-Западного УГМС, заморозки ожидаются местами на почве и в воздухе. Температура может упасть до -1…-3 ˚С.

Водителям напомнили о скользкой дороге и необходимости удерживать увеличенную дистанцию до едущих впереди транспортных средств. Также необходимо заранее включать указатели поворотов и стоп-сигналы.