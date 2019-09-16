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Названы сроки прихода бабьего лета в Москву 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
Названы сроки прихода бабьего лета в Москву
Фото: РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, когда в столице наступит очередная волна бабьего лета. По словам метеоролога, в ближайшее время в Москве ожидается существенное потепление.
Тишковец уверяет, что москвичи ощутят изменения после прихода в столицу антициклона 23 сентября, который принесёт с собой тёплую и сухую погоду на несколько дней.
«По температурам в среднем разброс будет такой: ночью плюс 3-8 градусов, днем где-то до 15-16 градусов тепла», — отметил синоптик.
Аналитик подчеркнул, что климатическая норма середины сентября в этом году превышена. Обычно подобные температуры характерны для конца месяца. В период с 27 сентября по 1 октября метеоролог предсказывает похолодание и выпадение осадков, однако уже со 2 октября, по его словам, в столицу вернётся солнце и ещё одна волна «бабьего лета».
«Будет осень золотая, такая красивая», — резюмировал Тишковец.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости
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