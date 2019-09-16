Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей предупредили о заморозках к выходным 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Москвичей предупредили о заморозках к выходным
Фото: ТАСС
Заморозки в центральной России возможны уже на этой неделе, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в течение нынешней недели характер погоды в центральных областях страны, в том числе в московском регионе, будут определять циклоны — холодные и дождливые.
Осадки будут умеренными, а идти будут всю первую половину недели. 16 и 17 сентября их будут сопровождать различной интенсивности порывы ветра. В понедельник-четверг воздух будет прогреваться днем максимум до +16 градусов, в ночь на пятницу возможны заморозки до -1, а днем в пятницу температура не превысит +13.
Между тем в конце недели в центральную Россию может вернуться антициклон. Благодаря ему на небе может проясниться.
Тем временем в начале недели в Вологодской области будут идти сильные дожди, на севере Карелии — по ночам наблюдаться заморозки до -3, в Камчатском крае — до -5, на севере Иркутской области и Красноярского края — до -7 и даже не исключены мокрый снег и гололедица.
Дневные температуры в начале недели на Урале не превысят +13 градусов, на юге Западной Сибири — +20, на Северном Кавказе — +24, а в Крыму и Краснодарском крае — +27.
Одиночество в мегаполисе
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Людмила Паршина , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»308
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца234
В России изменятся правила по уходу в отпуск
В России изменятся правила по уходу в отпуск33
Джеки Чан по-русски извинился перед поклонниками
Джеки Чан по-русски извинился перед поклонниками21
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО22
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение