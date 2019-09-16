Москвичей предупредили о заморозках к выходным

По ее словам, в течение нынешней недели характер погоды в центральных областях страны, в том числе в московском регионе, будут определять циклоны — холодные и дождливые.

Осадки будут умеренными, а идти будут всю первую половину недели. 16 и 17 сентября их будут сопровождать различной интенсивности порывы ветра. В понедельник-четверг воздух будет прогреваться днем максимум до +16 градусов, в ночь на пятницу возможны заморозки до -1, а днем в пятницу температура не превысит +13.

Между тем в конце недели в центральную Россию может вернуться антициклон. Благодаря ему на небе может проясниться.

Тем временем в начале недели в Вологодской области будут идти сильные дожди, на севере Карелии — по ночам наблюдаться заморозки до -3, в Камчатском крае — до -5, на севере Иркутской области и Красноярского края — до -7 и даже не исключены мокрый снег и гололедица.

Дневные температуры в начале недели на Урале не превысят +13 градусов, на юге Западной Сибири — +20, на Северном Кавказе — +24, а в Крыму и Краснодарском крае — +27.