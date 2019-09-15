Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителей центра России предупредили о «барической пиле» 

360tv.ru 1 час назад
На Россию надвигается «барическая пила»
Фото: Jason Lee/Reuters
Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в центральной части России, предупредили синоптики. Практически всю европейскую Россию накроет гигантский североатлантический циклон.
В тыловую часть циклона каждый день будут вновь и вновь приходить массивы дождевых туч. Сюда же зачастят порции холодного арктического воздуха. Это значит, что почти по всей европейской России резко похолодает, причем температурный фон окажется градусов на пять ниже климатической нормы. Ощущения дополнит высокая влажность, из-за которой будет казаться еще холоднее.
"Иными словами, в течение всей следующей недели уже начиная с понедельника постепенно будет холодать, пока термометры не покажут октябрьские, а не среднесентябрьские значения. Если в понедельник днем в Москве еще будет +10…+15 градусов, то к концу недели температурные значения приблизятся к нулевой отметке", рассказали в центре погоды «Фобос».
Дополнительно метеорологи предупредили о так называемой барической «пиле» — так говорят, когда атмосферное давление резко колеблется от высоких к низким показателям и наоборот. Метеозависимых накроет дурным самочувствием во вторник и среду. Именно в эти дни барометры резко упадут, а к выходным снова вернутся к норме.
Одиночество в мегаполисе
360tv.ru: последние новости
«Бабье лето» в Москве закончится 13 сентября «Бабье лето» в Москве закончится 13 сентября Похолодание идет на Москву и область. Но тепло еще будет Похолодание идет на Москву и область. Но тепло еще будет «Рады только собаки»: осенний Норильск завалило снегом «Рады только собаки»: осенний Норильск завалило снегом
Комментарии2
Погода , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне запрещено»: состояние Заворотнюк засекретили
«Мне запрещено»: состояние Заворотнюк засекретили
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Киев потратит миллиарды долларов на оборону167
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море187
Заворотнюк впала в глубокую кому
Заворотнюк впала в глубокую кому318
Мешала учить уроки: школьница утопила сестру в бане
Мешала учить уроки: школьница утопила сестру в бане42
Видео
Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков»
00:47
Собчак продемонстрировала «вакханалию подарков»
Шоу-бизнес
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
00:20
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
Армия Войска
Заворотнюк впала в глубокую кому
02:15
Заворотнюк впала в глубокую кому
Шоу-бизнес
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
00:48
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Оружие Армия
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
04:56
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
В мире Украина
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
00:54
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение