На Москву идет «барическая пила»

Москвичей ждет «барическая пила»

В начале предстоящей недели жителей Москвы ждет неприятный климатический сюрприз. По столице пройдет барическая «пила». Это резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом сказываются на самочувствии метеозависимых людей.

«Так, если в воскресенье показания барометров будут еще в норме — 745 мм рт. ст., то в понедельник-вторник-среду они окажутся на самом дне — 733 мм рт. ст., а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям», — сообщает Центр погоды «Фобос».

Отмечается также, что будущая неделя будет непривычно холодной. Над европейской Россией расположился гигантский североатлантический циклон с «полчищами» дождевых туч и холодным арктическим воздухом. Поэтому температура окажется на 5 градусов ниже нормы и станет опережать календарь на 25 суток. То есть, соответствовать середине октября. Учитывая ветер и влажность, температура будет казаться еще на 3-4 градуса прохладнее.

В понедельник днем в Москве +10…+15°, к пятнице похолодает до 6+… +11, а ночью в Подмосковье ждут заморозки до -2. При этом местами возможны первые белые «мухи» — вкрапления в осадки мокрого снега.