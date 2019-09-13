Погода в Татарстане: Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в дневное и вечернее время в субботу, 14 сентября, в Татарстане . Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. По прогнозу, возможны грозы и усиление ветра до 17 м/с. Рекомендуется избегать линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других подобных объектов. Также стало известно, что в Карелии днём 14 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днём в большинстве районов будут кратковременные дожди. Ветер 6-11 м/с, днём местами порывы до 15-17 м/с, передаёт Karelinform.ru со ссылкой на республиканское МЧС Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области на 13 и 14 сентября.

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