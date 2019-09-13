Осень на пороге: когда замерзнет Москва

На Москву идет холод: синоптики прогнозируют, что к концу следующей недели температура опустится до +5…+10°С. Жителям столицы в это страшно поверить, но факт остается фактом — лето все же кончилось. «Газета.Ru» — о неприятностях, которые готовит погода.

Наступающая неделя лишит москвичей появившихся было иллюзий насчет того, что лето никогда не кончится: в столицу придет привычная сентябрьская погода, которой многие даже, кажется, рады. Уже в пятницу, 13 сентября, как сообщает центр «Фобос», на погоду столичного региона начнет оказывать влияние приближающийся с северо-запада атмосферный фронт, из-за чего кое-где пройдут небольшие дожди и немного посвежеет.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура +21…+23°С, ветер юго-западный, скорость — 4-9 м/с. Ночью облачно, кратковременный дождь. Минимальная температура +12…+14°С, ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст.

Стоит сразу предупредить, что это будет последний теплый вечер перед похолоданием, поэтому стоит его провести на свежем воздухе — к счастью, парков в Москве много.