На столицу надвигаются циклоны-"пауки"

«Фобос»: Циклоны-«пауки» принесут в Москву до конца месяца низкое давление и похолодание до 5 градусов

Циклоны-«пауки» будут формировать погоду на территории Московского региона во второй половине сентября — в ближайшие две недели в столице будет ветрено, дождливо и холодно. Об этом сообщает центр «Фобос».

«На синоптических картах будут господствовать циклоны-«пауки», из-за которых ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура воздуха не будет подниматься выше 10 градусов ночью и 16 градусов днем.

«Ночами воздух будет остывать в среднем до плюс 5-10 градусов, а в дневные часы не выше плюс 11-16 градусов, что немного прохладнее многолетней нормы. Показания барометров понизятся с аномально высоких 754 мм ртутного столба на 20 единиц, что негативно повлияет на самочувствие метеозависимых людей», — предупредили в «Фобосе».

При этом, согласно предварительным прогнозам синоптиков, приход бабьего лета в столичный регион возможен примерно с 27 сентября.