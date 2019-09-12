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«Фобос»: Циклоны-«пауки» принесут в Москву до конца месяца низкое давление и похолодание до 5 градусов 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
На столицу надвигаются циклоны-"пауки"
Фото: ТАСС
Циклоны-«пауки» будут формировать погоду на территории Московского региона во второй половине сентября — в ближайшие две недели в столице будет ветрено, дождливо и холодно. Об этом сообщает центр «Фобос».
«На синоптических картах будут господствовать циклоны-«пауки», из-за которых ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, температура воздуха не будет подниматься выше 10 градусов ночью и 16 градусов днем.
«Ночами воздух будет остывать в среднем до плюс 5-10 градусов, а в дневные часы не выше плюс 11-16 градусов, что немного прохладнее многолетней нормы. Показания барометров понизятся с аномально высоких 754 мм ртутного столба на 20 единиц, что негативно повлияет на самочувствие метеозависимых людей», — предупредили в «Фобосе».
При этом, согласно предварительным прогнозам синоптиков, приход бабьего лета в столичный регион возможен примерно с 27 сентября.
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Погода , Новости Москвы
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