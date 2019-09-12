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Холод и мокрый снег: что ждет россиян на выходных 

Газета.Ru 1 час назад
Холод и мокрый снег: что ждет россиян на выходных
Фото: Газета.Ru
Резкое похолодание настигнет Москву и ряд других регионов России к концу недели. В выходные дни дневная температура воздуха в столице не превысит +13°C — и продержится в городе до 16 сентября. Менее благоприятные погодные условия будут наблюдаться в других частях страны: мокрый снег, похолодание ночью до -5°C, а также сильные ливни.
Резкое похолодание придет в Москву и ряд других российских регионов к концу недели — летняя погода продержится в стране лишь до 14 сентября. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По словам синоптика, уже к выходным днем воздух в столице не прогреется выше +13°C — в то же время северную часть страны настигнет похолодание до +11°C, ночью же температура остановится на отметке +3°C. 15 и 16 сентября эти погодные условия сохранятся. Специалист Гидрометцентра отметила, что данные показатели не дотягивают до сентябрьской температурной нормы.
Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, помимо похолодания в +13°C, ждут сильные ливни. Не меньше осадков будет в Карелии, Вологодской и Архангельской областях — там температура не поднимется выше +13°C, а в последний день недели и вовсе упадет до +10°C. Жителям данных регионов, которые любят ночные прогулки, стоит запастись зимней курткой, так как в это время суток в населенные пункты придет похолодание до +2°C.
В то же время юг России наслаждается бабьим летом — в некоторых регионах дневная температура даже превысит летнюю норму и составит +30°C. Местные жители и туристы смогут не только позагорать, но и искупаться: вода у побережья Сочи прогреется до +25°C, а у Туапсе и Геленджика — до +24°C. Алушта, Феодосия и Евпатория порадуют отдыхающих температурой воды +22°C, а Анапа — +21°C.
Тем временем азиатская часть России будет находиться под влиянием арктического циклона. К примеру, на Таймыре и в Норильске к концу недели установится снежный покров. Предшествовать этому будет обильный дождь с мокрым снегом, который не покинет полуостров вплоть до 13 сентября.
«Для этого времени это не удивительно и не катаклизм. Но снег сопровождается сильным ветром, а метель — это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается позднее», — пояснили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды ТАСС.
Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются также в Забайкальском крае — там на землю ляжет временный снежный покров. Кроме того, ливни не обойдут стороной центральный и южный районы Красноярского края — в горах также пройдет мокрый снег.
Заморозки, которые не будет сопровождаться обильными осадками, накроют Западную Сибирь. С 12 по 14 сентября ночная температура в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях понизится до -1°C, а в Иркутской области и вовсе — до -5°C. Похожая ситуация на протяжении последних дней недели сохранится на Камчатке: в Приморском крае по ночам температура воздуха не превысит -2°C.
Несмотря на пессимистичные прогнозы Москва перед похолодание еще может порадовать своих жителей абсолютным рекордом тепла — как прогнозирует портал «Метеоновости», в четверг, 12 сентября, воздух в городе прогреется до +27°C.
«Уже в 10.00 температура воздуха на опорной метеостанции города ВДНХ повысилась до +22,3°C. До рекорда суточного максимума осталось чуть больше четырех градусов. Он был установлен в 1932 году, когда максимальная температура составила +26,4°C », — сообщили синоптики.
Метеорологи предполагают, что в четверг воздух в Москве может прогреться до +27°C, что побьет рекорд 87-летней давности. По словам специалистов, столица шла к рекорду еще 11 сентября.
«Максимальная температура наблюдалась около 16.00 и составила +26,8°C, но рекорд 1909 года со значением +27,8°C градуса устоял», — пояснили синоптики.
Между тем в центре погоды «Фобос» уверили, что жара еще порадует и другие регионы России. Так, по словам ведущего специалиста Евгения Тишковца, бабье лето намеревается навестить регионы к концу первого месяца осени.
«По всей видимости, две волны бабьего лета будет точно, но есть вероятность и трех волн, но вряд ли будет такое идеальное бабье лето, как в прошлом году. Вполне комфортная погода», — пояснил он радиостанции «Говорит Москва».
Октябрь тоже не разочарует россиян, отметил синоптик: температура воздуха не упадет ниже нормы. Те же прогнозы Тишковец дает и на ноябрь.
«Осадки в пределах нормальных показателей, температура будет достаточно высокая», — заявил специалист.
Он также назвал долгосрочные прогнозы на зиму — по словам синоптика, этот сезон выдастся теплым и влажным. В страну придет оттепель, сырость, слякоть и нелюбимый водителями гололед — температура воздуха в центральных регионах редко будет опускаться ниже 0°C. В остальных субъектах РФ будет теплее обычного
Кроме того, улицы окутают туман, дымка — частым явлением будут ледяные дожди.
«Очертания зимы предвидятся в канун Нового года, природа приобретет какой-то зимний антураж. Еврозима в самом худшем гриппозном состоянии, в сыром таком, слякотном. Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант», — заключил специалист «Фобоса».
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Погода , Общество , Статьи , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС , Алушта , Геленджик , Евпатория , Москва , Республика Карелия , Сочи , Туапсе
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