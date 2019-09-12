Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москве побит температурный рекорд 1955 года 

RT на русском 2 часа назад
В Москве побит температурный рекорд 1955 года
Фото: РИА Новости
В Москве 12 сентября 2019 года был побит температурный рекорд 1955 года, воздух в столице прогрелся до +25,6 °С.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр.
Уточняется, что соответствующие показатели зафиксировала московская метеостанция на ВДНХ.
Вместе с этим отмечается, что температура в московском регионе продолжает расти, в связи с чем существует вероятность того, что также будет побит температурный рекорд 1932 года.
Ранее «Газета.ру» писала, что 12 сентября в Москве ожидается до +25 °С.
2 сентября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что температура воздуха в сентябре, октябре и ноябре в различных регионах мира может превысить норму.
RT на русском: последние новости
Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные В Гидрометцентре предупредили о похолодании в столичном регионе В Гидрометцентре предупредили о похолодании в столичном регионе В Москве побит температурный рекорд 1955 года В Москве побит температурный рекорд 1955 года
Погода , Новости Москвы , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства170
Раскрыты планы вмешательства США в дела России
Раскрыты планы вмешательства США в дела России54
В Петербург пустят по особым правилам
В Петербург пустят по особым правилам36
Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова
Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова6
Пока вы спали: сведения о доходах россиян передадут специальным бюро
Пока вы спали: сведения о доходах россиян передадут специальным бюро30
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
03:32
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Политика
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
00:34
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
Происшествия
Алибасов приехал в суд для разбирательств
04:10
Алибасов приехал в суд для разбирательств
Шоу-бизнес
Россияне признались в обмане начальства
00:40
Россияне признались в обмане начальства
Социология Общество
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
03:11
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
В мире
Британия вступает в состояние полураспада
03:59
Британия вступает в состояние полураспада
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение