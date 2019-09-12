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Назван последний день бабьего лета в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 38 минут назад
Назван последний день бабьего лета в Москве
Фото: РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последний день бабьего лета с температурой воздуха до 26 градусов и без осадков ожидает москвичей в четверг.
«Сегодня у нас последний день бабьего лета. Переменная облачность, без осадков, плюс 24–26 градусов — Москва, плюс 22–27 градусов — по области», — сказал Тишковец, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что ветер будет юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в столице температура опустится до 11–13 градусов, а в области до 8–13 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости
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