Тепло покидает Москву 

В Москве может похолодать через несколько дней, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Намечается понижение температуры на выходных», — сообщил он.
По словам синоптика, не исключено, что уже в пятницу, во второй половине дня, в городе станет холоднее на четыре-пять градусов, а на следующий день температура воздуха не превысит +19 градусов.
В воскресенье будет заметно прохладнее — около +13 градусов. Кроме того, на выходных в столице будет повышенная облачность и даже могут выпасть осадки. Впрочем, дожди ожидаются кратковременными. Причиной ухудшения погоды Вильфанд назвал смещение холодного фронта.
В июне Роман Вильфанд упоминал об изменчивости погода как ее наиболее постоянной характеристике и, как следствие, невозможности долгосрочных прогнозов по дням.
«Есть понятие климатических характеристик, когда осредняются температурные значения за, например, 140 лет, но речь идет о климате. Это же не прогноз», — объяснял он.