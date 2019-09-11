Тепло покидает Москву

«Намечается понижение температуры на выходных», — сообщил он.

По словам синоптика, не исключено, что уже в пятницу, во второй половине дня, в городе станет холоднее на четыре-пять градусов, а на следующий день температура воздуха не превысит +19 градусов.

В воскресенье будет заметно прохладнее — около +13 градусов. Кроме того, на выходных в столице будет повышенная облачность и даже могут выпасть осадки. Впрочем, дожди ожидаются кратковременными. Причиной ухудшения погоды Вильфанд назвал смещение холодного фронта.

В июне Роман Вильфанд упоминал об изменчивости погода как ее наиболее постоянной характеристике и, как следствие, невозможности долгосрочных прогнозов по дням.