Москвичам предрекли аномальную осень

Москвичам предрекли аномально теплую осень

Осень этого года в Москве может стать аномально тепло. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.

Он отметил, что за последние 30 лет наметились тенденции к изменению климата в Москве. Средняя осенняя температура выросла более чем на три градуса. Семенов уточнил, что теплая погода, как сейчас, продержится в Москве и регионе весь сентябрь. Бабье лето пока не наступило, оно обычно начинается во второй половине сентября.

Климатолог добавил, что после такого теплого периода может немного похолодать, но и тогда тоже будет достаточно тепло и без осадков.