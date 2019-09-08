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Погода в Москве: В Москву пришла «совершенно не интересная» погода 

Мослента 1 час назад
В Москву пришла «совершенно не интересная» погода
Фото: РИА Новости
В Москве в течение ближайшей недели будет теплая, летняя погода без осадков, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Установилась погода, совершенно не интересная для метеорологов, потому что никакой сложности прогнозировать погоду нет, просто легко и непринужденно», — сказал он.
По словам Вильфанда, такая погода обусловлена пришедшим в столичный регион мощным антициклоном. «Это еще не "бабье лето", а просто лето, которое перешагнуло через свой временной интервал, через 1 сентября», — добавил синоптик.
Температура воздуха в течение ближайшей недели будет варьироваться от плюс 20 до 25 градусов. Аналогичная погода установится в большинстве регионов европейской части России, северо-западе страны и в Черноземье.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Интерфакс
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