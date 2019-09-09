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Погода в Москве: Синоптики назвали причину июльского тепла в сентябре 

News.ru + ещё 5 53 минуты назад
Раскрыта причина июльского тепла в сентябре
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Антициклон установил июльскую погоду в Московском регионе, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
По её словам, благодаря этому в начале недели сохранится тёплая, сухая погода. В дневное время суток воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут не выше 12 градусов выше ноля. При этом ожидаются характерные для осени туманы.
Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. И, по крайней мере, до конца недели лето будет продолжаться, — сказала синоптик «Российской газете».
Так, в понедельник, 9 сентября, температура воздуха в Москве составит плюс 25 градусов тепла. Будет облачно, без осадков. Ожидается слабый ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление повышенное — 758 мм ртутного столба.
В ночь на вторник, 10 сентября, похолодает до плюс 10 градусов, однако в дневное время воздух прогреется до 22 градусов тепла.
Как писал News.ru, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что летняя погода без осадков задержится в Московском регионе и в большинстве регионов центра европейской части РФ ещё на неделю.
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Комментарии
Погода , Людмила Паршина , Роман Вильфанд , "Российская газета" , Москва
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