Россиян предупредили о заморозках

Россиян предупредили об осеннем снеге и летнем тепле

Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России в конце текущей недели, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

При этом, по словам эксперта, в европейскую часть России придет летнее тепло. В Москве в конце недели ожидается плюс 20–22 градусов, а с 9 сентября температура повысится до плюс 26 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая зима в России будет теплой и слякотной — похожей на европейскую. По его словам, наиболее теплыми и влажными месяцами будут январь и февраль.

«Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей», — пояснил Тишковец.

Специалист добавил, что самым холодным периодом будут предновогодние дни. При этом климатическая зима в этом году будет отсрочена минимум на две-три недели.