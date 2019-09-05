Россиян предупредили о заморозках

Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России в конце текущей недели, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
Речь идет о сибирских районах и Поволжье. Так, Оренбургской области 6 и 7 сентября ожидается до минус трех градусов, в Кировской области — до минус двух. В Омской области температура может опуститься до минус пяти градусов, а в Магаданской области ночью ожидается до минус 7–10 градусов. Заморозки также придут в Алтайский край, Хакасию, Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области.
При этом, по словам эксперта, в европейскую часть России придет летнее тепло. В Москве в конце недели ожидается плюс 20–22 градусов, а с 9 сентября температура повысится до плюс 26 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая зима в России будет теплой и слякотной — похожей на европейскую. По его словам, наиболее теплыми и влажными месяцами будут январь и февраль.
«Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей», — пояснил Тишковец.
Специалист добавил, что самым холодным периодом будут предновогодние дни. При этом климатическая зима в этом году будет отсрочена минимум на две-три недели.