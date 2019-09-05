Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян предупредили об осеннем снеге и летнем тепле 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Россиян предупредили о заморозках
Фото: РИА Новости
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России в конце текущей недели, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
Речь идет о сибирских районах и Поволжье. Так, Оренбургской области 6 и 7 сентября ожидается до минус трех градусов, в Кировской области — до минус двух. В Омской области температура может опуститься до минус пяти градусов, а в Магаданской области ночью ожидается до минус 7–10 градусов. Заморозки также придут в Алтайский край, Хакасию, Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области.
При этом, по словам эксперта, в европейскую часть России придет летнее тепло. В Москве в конце недели ожидается плюс 20–22 градусов, а с 9 сентября температура повысится до плюс 26 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая зима в России будет теплой и слякотной — похожей на европейскую. По его словам, наиболее теплыми и влажными месяцами будут январь и февраль.
«Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей», — пояснил Тишковец.
Специалист добавил, что самым холодным периодом будут предновогодние дни. При этом климатическая зима в этом году будет отсрочена минимум на две-три недели.
Последние новости
Huawei захотели собирать в России Huawei захотели собирать в России США назвали срок размещения запрещенных ракет США назвали срок размещения запрещенных ракет У границ России нашли тайную базу спецназа США У границ России нашли тайную базу спецназа США
Комментарии
Погода , Общество , Людмила Паршина , Евгений Тишковец , "Российская газета" , Оренбургская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17141
Смерть на отдыхе: почему в Турции массово гибнут россияне
Смерть на отдыхе: почему в Турции массово гибнут россияне2
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»2
Два года лечила от рака: почему зарезали целительницу
Два года лечила от рака: почему зарезали целительницу5
РФ заподозрила влияние НАТО в поступках Польши
РФ заподозрила влияние НАТО в поступках Польши43
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
01:36
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
В мире
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
00:52
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
В мире Статьи
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение