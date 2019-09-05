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Погода в Москве: Затяжной дождь обрушится на Москву 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Затяжной дождь обрушится на Москву
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В ближайшие сутки в Московском регионе ожидается сильный дождь, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
По её словам, за несколько часов может выпасть до 10% месячной нормы осадков.
"Сейчас дождь вплотную подошёл к западу области", — цитирует специалиста РИА Новости.
Волосюк также отметила, что осадки прекратятся лишь вечером в четверг, 5 сентября. Кроме того, из-за облачности температура воздуха составит не более плюс 18 градусов тепла.
Ранее News.ru писал о том, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие два дня ожидаются дожди и грозы. В Орловской, Тульской и Рязанской областях 5 и 6 сентября будут дожди и грозы, при этом температура воздуха составит +25 градусов по Цельсию. В Тверской области — до +22 градусов. В Костромской и Владимирской областях столбики термометров покажут не больше плюс 20 градусов, местами пройдут сильные дожди.
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Погода , Елена Волосюк , РИА Новости , Москва
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