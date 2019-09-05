Погода в Москве: Затяжной дождь обрушится на Москву

В ближайшие сутки в Московском регионе ожидается сильный дождь, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк

По её словам, за несколько часов может выпасть до 10% месячной нормы осадков.

"Сейчас дождь вплотную подошёл к западу области", — цитирует специалиста РИА Новости.

Волосюк также отметила, что осадки прекратятся лишь вечером в четверг, 5 сентября. Кроме того, из-за облачности температура воздуха составит не более плюс 18 градусов тепла.

Ранее News.ru писал о том, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие два дня ожидаются дожди и грозы. В Орловской, Тульской и Рязанской областях 5 и 6 сентября будут дожди и грозы, при этом температура воздуха составит +25 градусов по Цельсию. В Тверской области — до +22 градусов. В Костромской и Владимирской областях столбики термометров покажут не больше плюс 20 градусов, местами пройдут сильные дожди.