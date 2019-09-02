США готовятся к удару

Один из самых сильнейших ураганов десятилетия приближается к США . Американцы готовятся к эвакуации, скупают продукты и топливо. Южный штат Флорида практически живет в состоянии осады.

27 августа президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико в связи с приближением урагана "Дориан". Президент США отменил отменил свой визит в Польшу , который должен был проходить с 31 августа по 2 сентября.

1 сентября "Дориану" присвоили максимальную пятую категорию по шкале Саффира — Симпсона. По последним данным, "Дориан" может стать одним из сильнейших ураганов, которые обрушивались на Соединенные Штаты.

На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан".

По данным Ассошиэйтед Пресс, только в Южной Каролине эвакуируют 830 тысяч человек.

Сейчас Ураган обрушился на северную часть Багамских островов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN. В эпицентре удара стихии оказались острова Большой Багама и Абако. По сообщению волонтерского центра спасателей в городе Хоуп-Таун на Абако, островам нанесен катастрофический ущерб.

Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.