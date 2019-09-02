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США готовятся к удару 

Рамблер 6 часов назад
Один из самых сильнейших ураганов десятилетия приближается к США. Американцы готовятся к эвакуации, скупают продукты и топливо. Южный штат Флорида практически живет в состоянии осады.
27 августа президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико в связи с приближением урагана "Дориан". Президент США отменил отменил свой визит в Польшу, который должен был проходить с 31 августа по 2 сентября.
1 сентября "Дориану" присвоили максимальную пятую категорию по шкале Саффира — Симпсона. По последним данным, "Дориан" может стать одним из сильнейших ураганов, которые обрушивались на Соединенные Штаты.
На всем побережье штата Южная Каролина и в прибрежных округах Джорджии объявили эвакуацию из-за надвигающегося урагана "Дориан".
По данным Ассошиэйтед Пресс, только в Южной Каролине эвакуируют 830 тысяч человек.
Сейчас Ураган обрушился на северную часть Багамских островов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN. В эпицентре удара стихии оказались острова Большой Багама и Абако. По сообщению волонтерского центра спасателей в городе Хоуп-Таун на Абако, островам нанесен катастрофический ущерб.
Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.
Комментарии182
Погода , Фото , Дональд Трамп , Польша , Пуэрто-Рико , США
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