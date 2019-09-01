Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории

Ураган «Дориан» у берегов США усилился до пятой категории

Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона.

Об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США.