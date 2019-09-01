Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории

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Ураган «Дориан» у берегов США усилился до пятой категории
ТАСС
8 часов назад
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19
Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона.
Об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
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