Погода в России: Россиянам пообещали «еврозиму» с ледяными дождями

Зима в 2019-2020 году в России будет теплой, рассказал радиостанции "Говорит Москва" синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

По его словам, россиянам стоит ждать от зимы слякоть, влажную погоду и холодные дожди. Синоптик подчеркнул, что зима в ее понимании придет в страну ближе к Новому году.

"Очень длинные периоды… сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой", — добавил Тишковец.

Он отметил, что предстоящая зима не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский вариант.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до +25°С.