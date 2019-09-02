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Погода в России: Россиянам пообещали «еврозиму» с ледяными дождями 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Россиянам пообещали «еврозиму» с ледяными дождями
Фото: РИА Новости
Зима в 2019-2020 году в России будет теплой, рассказал радиостанции "Говорит Москва" синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, россиянам стоит ждать от зимы слякоть, влажную погоду и холодные дожди. Синоптик подчеркнул, что зима в ее понимании придет в страну ближе к Новому году.
"Очень длинные периоды… сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой", — добавил Тишковец.
Он отметил, что предстоящая зима не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский вариант.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до +25°С.
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Погода , Общество , Евгений Тишковец , Радиостанция "Говорит Москва"
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