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Погода в Подмосковье: МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане до утра 1 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 2 21 час назад
Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане
Фото: EPA
Сильный туман с ухудшением видимости до 500 м ожидается в Московской области до утра 1 сентября 2019 г. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до 10:00 1 сентября местами в Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 м», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что при тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Для того, чтобы максимально обезопасить себя во время тумана лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, необходимо воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. В свою очередь, водителям транспортных средств рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
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Погода , Общество , МЧС , Московская область
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