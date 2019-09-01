Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане

Погода в Подмосковье: МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане до утра 1 сентября

Сильный туман с ухудшением видимости до 500 м ожидается в Московской области до утра 1 сентября 2019 г. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до 10:00 1 сентября местами в Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 м», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что при тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Для того, чтобы максимально обезопасить себя во время тумана лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, необходимо воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. В свою очередь, водителям транспортных средств рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.