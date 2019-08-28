Найдена причина дождливого лета в России

В основу исследования легли данные о максимальных расходах воды и датах их прохождения, полученных более чем на 3 700 гидрометрических станциях (свыше 200 из них расположены на западе Европейской части России ). Это позволило учёным выявить причины природных катаклизмов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

В частности отмечено, что за последние 12 лет в Северо-Западной Европе выросло количество осадков в осенне-зимний период — это увеличило максимальный расход воды в этом регионе. В Южной Европе за тот же период осадков стало меньше, но зато увеличилось испарение, а это снизило наводнения в пределах средних и больших водосборов. В Восточной Европе выявлено уменьшение максимальных расходов воды вследствие более частых зимних оттепелей и сокращения запасов воды в снежном покрове.

Наталья Фролова. "Впервые на континентальном уровне выявлены региональные различия изменения характеристик паводков, показывающих несомненное влияние климата на опасные гидрологические процессы. Региональные тенденции изменения характеристик максимальных расходов воды в Европе меняется от +11,4% за десятилетие до -23,1%. Наличие синхронных пространственно-временных изменений максимальных расходов воды и климатических факторов, их обуславливающих, являются основой для рассмотрения будущих изменений климата при управлении рисками наводнений в пределах Европейского континента", — подчеркнула один из авторов исследования, заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ

Учёные географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова проанализировали данные о максимальных расходах воды и времени их прохождения по 200 станциям в пределах запада Европейской части России. Это позволило выяснить, что на 78% станций в Восточной Европе есть тенденция к снижению максимумов половодья (в среднем -6% за десятилетие), а в северной Скандинавии и на северо-западе России эти закономерности проявляют себя существенно меньше.

Также исследователи отметили, что в Восточной Европе за последние 50 лет температура воздуха весной повышалась на 1° C каждое десятилетие. Это обусловило ряд климатических явлений: сократилась продолжительность залегания снежного покрова, стало меньше снегопадов, а дождей — больше, снежный покров стал менее мощным, снеготаяние — более ранним, сократилась глубина промерзания почвы. Всё это привело к тому, что инфильтрация увеличилась, а максимумы весенних половодий уменьшились при одновременном увеличении экстремальных осадков в летние периоды.