Россиян предупредили о заморозках

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Синоптики прокомментировали возможные заморозки в европейской части России 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в европейской части страны.
По северу европейской территории прошëл циклон с сильными дождями. Теперь он направляется на север Поволжья и средний Урал.
Как отметила Паршина, этот циклон вновь затягивает холодный воздух. Среда, 28 августа, может оказаться самым холодным днëм недели от севера до Поволжья. В дневное время температура не поднимется выше +14…+19 °C.
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг, 29 августа, возможны заморозки до -3 °C. В Московской области может похолодать до -2 °C. В Москве ожидается ночная температура +5…+7 °C.
14 августа депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал прогноз о жаркой погоде в ряде регионов Центрального федерального округа.
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Погода , Видео , Общество , Людмила Паршина , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , "Российская газета"
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