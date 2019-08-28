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Погода во Владивостоке: Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за непогоды 

РИА Новости + ещё 16 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Режим ЧС введен во Владивостоке из-за сильных ливней, он продлится до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии, сообщает мэрия города.
"Сегодня, 28 августа, во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее решение приняли члены городской комиссии по ЧС, которую возглавляет глава города, председатель комиссии Олег Гуменюк", — говорится в релизе.
"Анализ сложившейся ситуации показывает, что стихия нанесла серьезной ущерб всей городской инфраструктуре. В результате сильных непрекращающихся ливней в последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен. Вследствие обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов", — сказал на заседании городской комисии ЧС Гуменюк.
Из-за сильных ливней руководством Приморводоканала было принято решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ.
По словам заместителя главы администрации Владивостока Владимира Черепкова, затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. По данным управления по делам ГО и ЧС, у жителей имеется запас продуктов, однако ситуация требует принятия оперативных решений по восстановлению дороги. В случае необходимости в село будут доставляться продукты и питьевая вода.
По распоряжению властей, для людей, чьи дома оказались затоплены, организован пункт временного размещения (ПВР) на базе средней школы №44. Здесь предложили разместиться жителям подтопленных домов района Фанзавода, Плодово-Ягодной и других. Власти обещают, что пострадавшие будут обеспечены горячим питанием и водой.
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Погода , Общество , Олег Гуменюк , Владивосток
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