В России намерены запустить систему оповещения о непогоде «Метеоаларм»

В течение ближайших двух лет в России появится новая система оповещения о непогоде «Метеоаларм». Она будет предупреждать об опасных природных явлениях, а также сообщать, какие меры необходимо принять гражданам для собственной защиты. Как пояснили опрошенные RT метеорологи, подобная система уже существует в России и применяется на сайтах Гидрометцентра и Росгидромета . В будущем планируется создание единого глобального механизма метеопредупреждений по всему миру, подчёркивают эксперты.

В России к 2020-2021 годам планируется запустить новую систему оповещения об опасных природных явлениях «Метеоаларм». Об этом заявил глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко

«Мы готовим свою систему альтернативного оповещения об опасных явлениях в стране, там мы поставим блок комментария, где будет описано, что это значит», — рассказал он ТАСС.

Система в том числе будет уведомлять о содержании в атмосфере радиоактивных элементов и других веществ, опасных для здоровья. Информация обо всех параметрах будет комментироваться, чтобы людям было понятно, как себя защитить.

«Росгидромет и другие европейские метеорологические службы сейчас с Всемирной метеорологической организацией проводят эксперимент, чтобы запустить «Метеоаларм» в этих странах и распространить на Россию», — сообщил глава Росгидромета.

Оповещение и разъяснение

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT поддержала нововведения, отметив, что важно не только оповещать людей, но и разъяснять, каковы последствия природных явлений, как можно себя защитить от возможной опасности.

«Это оповещение всегда должно быть связано с тем, что людей сначала нужно научить правильно на него реагировать. То есть, чтоб не просто было оповещение, а чтобы люди знали, что им предпринять. И главное, чтоб эти оповещения не были ложными тревогами. Как, например, иногда бывает с оповещениями об опасных погодных явлениях», — отметила Позднякова.

По её словам, к обыденным оповещениям, которые передаёт Росгидромет через МЧС , люди уже привыкли и часто не придают им должного значения.

«Сегодня жёлтый уровень погодный опасности, завтра оранжевый. Но ведь нужно каждый раз оценивать фактор опасности и лишний раз не пугать людей», — заключила метеоролог.

Глобальная система предупреждений

В некоторых европейских странах система «Метеоаларм» уже работает, сообщил RT исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв . По его словам, система «оказалась очень посещаемой и востребованной». В России некое её подобие доступна на сайтах Гидрометцентра и Росгидромета, где природная опасность обозначается по цветами по принципу светофора.

«Сейчас во всемирной метеорологической организации один из видных проектов, получивших широкую поддержку — создание глобальной системы метеопредупреждений. Предполагается, что система Росгидромета, европейская система и другие региональные похожие системы станут составными кирпичиками этой глобальной системы», — пояснил Киктёв.

Как поясняется на официальном сайте проекта «Метеоаларм» в ЕС , система предупреждает об экстремальных погодных условиях на территории Европы.

На карте отображается, какой будет погода в течение 24 ближайших часов. Зоны потенциальной опасности окрашиваются в желтый, оранжевый и красные цвета.

Если погода не представляет никакой опасности, эта зона будет обозначена зелёным. Опасные природные явления помечаются пиктограммами, предупреждающими о грозах, ураганах, ливнях, снеге, обледенении, тумане и экстремальных температурах.

Как отмечает и.о. директора Гидрометцентра, никаких противоречий между сообщениями «Метеоаларм» в России и системой оповещения МЧС не будет, ведь чрезвычайные службы всегда берут за основу прогнозы синоптиков.

«Их (МЧС. — RT) основная функция — смотреть какие будут последствия неблагоприятных метеорологических явлений. А в перспективе это может быть и качество воздуха, то есть, загрязнение, в том числе и радиоактивное. То есть, мы (синоптики и МЧС. — RT) как бы дополняем друг друга», — заключил он.