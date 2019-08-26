Резкое похолодание: в столицу придет арктический воздух

Резкое похолодание ожидает столицу в конце августа. По словам синоптиков, последние теплые лучи солнца москвичам удастся поймать только в понедельник: со второй половины вторника город окажется под влиянием холодной части антициклона. В центр европейской России придет свежий арктический воздух, который окончательно собьет столбики термометров до средних значений +15…+17 °C днем и +4…+9 °C ночью.

В конце августа в Москву придет резкое похолодание, которое подготовит жителей столицы к наступлению осени. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд телеканалу RT.

По словам синоптика, температура начнет заметно понижаться: только между вторником и средой разница составит 5 — 7 °C.

«В понедельник будет ясная, сухая погода с максимальными значениями +20…+22 °C, в среду температура понизится. Она будет в зоне +15…+17 °C, по области даже ниже. Ночи станут заметно холоднее, минимальные значения ночных температур будут ниже +10 °C. В четверг прогнозируется температура в диапазоне +3…+8 °C», — рассказал он.

Вильфанд также подчеркнул, что температурный режим +15…+17 °C задержится в столице как минимум до конца недели. При этом ночные температуры будут держаться в районе +4…+9 °C.

Вернувшаяся в столицу прохлада по крайней мере не омрачит настроение беспрерывными дождями, отметил синоптик. Это связано с устойчивым высоким давлением. Исключением станет только вторник — со второй половины дня Москва окажется на восточной периферии холодной части антициклона.

«В центр европейской России будет поступать свежий арктический воздух», — объяснил Вильфанд.

Он добавил, что прохождение вторичного фронта принесет с собой кратковременные дожди, а также усиление ветра, который и пригонит в столицу холодные воздушные массы.

Ранее стало известно, что со среды в Москву придет скандинавский антициклон. По данным сайта «Метеовести», 28 августа температура составит +15… +17°C днем. Ночью значения, которые покажут термометры, и вовсе покажутся страшными — +6… +8°C.

В конце рабочей недели Москву плотно накроет облаками, которые скроют солнце. Кроме того, местами также пройдет небольшой дождь, не исключены и грозы. Однако станет теплее: днем в пятницу, 30 августа, столбики термометров поднимутся до отметки в +25°С, а ночью в городе похолодает до +10°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон составит 752 мм рт. ст.

Как бы резко ни ощущалось дыхание осени в столице, пошуршать листьями любителям этого времени года предстоит еще не скоро. Так, по словам синоптиков, раннего листопада в этом году ждать не стоит.

Как отмечает главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова , желтые листья в августе не стоит воспринимать как аномалию. Их ранее увядание связано с тем, что из-за теплой весны листва на деревьях распустилась слишком рано. «Те листья, которые уже пожелтели к августу, вот они дадут начало листопаду», — пояснила Позднякова.

Тем не менее, доставать теплые куртки пока не стоит — синоптики обещают москвичам, что тепло еще вернется в начале сентября.

«Пока что предварительные расчеты показывают, что во всяком случае в первых числах сентября погода сохранится еще теплой», — ранее говорила Татьяна Позднякова РИА «Новости».

Сайт погоды Accuweather также придерживается прогноза, согласно которому начало учебного года порадует школьников и их родителей остаточными явлениями хорошей погоды. Первую неделю сентября она будет держаться в районе +21°C и сопровождаться переменной облачностью.

Дальше, к сожалению, картинка за окном станет менее радостной: в город придут дожди и понижение температуры до +17°C, а во второй половине сентября и вовсе до +9. Впрочем, в отличие от июля и начала августа, когда погода была такой же холодной, для сентября это не будет аномалией.

Ранее синоптики уже называли первые 10 дней августа самой холодной декадой в Москве за последние 69 лет. В те дни средняя температура воздуха, которая была зафиксирована на метеостанции ВДНХ, составила всего +14,2°С. Это на четыре градуса ниже климатической нормы.

Самой холодной была ночь 5 августа — тогда температура не поднималась выше +6,7°С. Кроме того, за 10 дней выпала половина месячной нормы осадков — 43 мм.

В Гидрометцентре ранее объясняли россиянам, почему лето 2019 года так и не смогло порадовать москвичей теплой погодой на продолжительное время. По словам специалистов, подобные погодные аномалии в столице были связаны с затоком холодного воздуха с северо-востока и большим количеством облаков. Именно они не давали воздуху прогреться.