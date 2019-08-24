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Погода в Москве: Московский регион ждёт резкое похолодание 

News.ru 1 час назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Москва и Московская область столкнутся с похолоданием в конце августа.
Об этом сообщают «Метеовести». В понедельник, 26 августа, в столичном регионе будет сухо, тепло и солнечно, температура днём — около +21 градуса. Вторник начнётся в похожих условиях, однако во второй половине дня атмосферный фронт вызовет короткие осадки и усиление ветра.
В среду, 28 августа, ожидается похолодание. С этого дня над Москвой расположится скандинавский антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру до +15–17 градусов днём и до +6–8 ночью. Такая же погода сохранится и в четверг, 29 августа.
Синоптики предполагают, что до конца лета температура в Московском регионе уже не повысится выше +20 градусов.
Ранее News.ru предупреждал москвичей и жителей Подмосковья о высоком атмосферном давлении.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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