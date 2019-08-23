Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: в Гидрометцентре рассказали о погоде в выходные 

RT на русском + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.
«Очень хорошо выраженный антициклон, наступила после жары комфортная тёплая погода. В выходные мы прогнозируем погоду без осадков, ночные температуры в диапазоне от +10 до +13 ˚С, а дневные — от +20 до 24 ˚С», — заявил он.
По его словам, в начале следующей недели погода не претерпит существенных изменений.
Как отметил Вильфанд, устойчивый антициклон — та ситуация, когда погоду легко прогнозировать.
Ранее Newinform сообщал, что в пятницу, 23 августа, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается усиление ветра.
RT на русском: последние новости
Вильфанд: бабье лето будет В Краснодаре предупредили о жаре до +39 °С В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве
Погода , Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие339
Украинский «Штирлиц» заметил вывоз танков из Луганска
В США умер миллиардер Дэвид Кох1
В Москве силовики заблокировали мечеть26
На Украине предложили продавать наркотики в Россию91
Видео
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:40
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
США Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
05:08
Сирийцы зачистили котел с боевиками
В мире
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:17
Никита Михалков получил травму
Шоу-бизнес Другое
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
00:36
ЕС и НАТО объединятся для «борьбы» с Россией
Армия В мире
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение