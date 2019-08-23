Погода в Москве: в Гидрометцентре рассказали о погоде в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.

«Очень хорошо выраженный антициклон, наступила после жары комфортная тёплая погода. В выходные мы прогнозируем погоду без осадков, ночные температуры в диапазоне от +10 до +13 ˚С, а дневные — от +20 до 24 ˚С», — заявил он.

По его словам, в начале следующей недели погода не претерпит существенных изменений.

Как отметил Вильфанд, устойчивый антициклон — та ситуация, когда погоду легко прогнозировать.

Ранее Newinform сообщал, что в пятницу, 23 августа, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается усиление ветра.