Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики прогнозируют, что европейскую часть России ждет бабье лето в сентябре 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В сентябре жителей европейской части России ожидает бабье лето. В какие именно даты ожидать теплой и солнечной погоды, метеорологи смогут спрогнозировать в конце августа, сообщил в среду ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По предварительным расчетам, в сентябре будет период бабьего лета. Это мы видим сейчас. Каким он будет, трудно сказать, но бабье лето будет", — сказал Вильфанд.
Ранее "Российская газета" со ссылкой на предварительный прогноз Гидрометцентра на сентябрь сообщила, что на европейской территории России средняя температура ожидается выше нормы.
В беседе с ТАСС Вильфанд отметил, что давать уточненный прогноз на сентябрь по температуре и осадкам пока рано. Он напомнил, что прошлый год "был особенный: лето длилось фактически до 20 сентября, поэтому говорить о бабьем лете в сентябре прошлого года не приходится — просто была теплая погода, затем, числа с 22 сентября, наступило похолодание, слякотно было, дождь, и в октябре — бабье лето".
"Когда мы прогнозируем бабье лето в сентябре, то мы понимаем, по определению, что это период хорошей сухой погоды после затяжного ненастья. Поэтому, когда мы ожидаем бабье лето, мы на самом деле кликаем плохую погоду, ненастье, которое нужно пережить и потом уже насладиться бабьим летом", — добавил он.
ТАСС: последние новости
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадала женщина В Гидрометцентре сообщили, что подтопление в Приморье продолжится в ближайшие дни СМИ: в Китае более 85 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна "Лекима"
Комментарии
Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление8
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков132
Макрон поставил России условие возвращения в G8169
Украинцы перепугали Прибалтику175
В прямом эфире «Рустави 2» произошел новый инцидент2
Видео
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика
11:36
Российско-турецкая дружба оказалась под угрозой
Политика Ближний Восток
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
02:43
Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Шоу-бизнес Другое
01:21
Макрон поставил России условие возвращения в G8
В мире Политика
01:32
Появилось видео допроса подсыпавшего яд в конфеты
Происшествия
01:54
Захарова высказалась о возвращении России в G8
Политика
00:53
Трамп и Макрон решили судьбу России в G7
В мире
03:40
Украинцы перепугали Прибалтику
В мире Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение