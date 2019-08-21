Синоптики прогнозируют, что европейскую часть России ждет бабье лето в сентябре

В сентябре жителей европейской части России ожидает бабье лето. В какие именно даты ожидать теплой и солнечной погоды, метеорологи смогут спрогнозировать в конце августа, сообщил в среду ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"По предварительным расчетам, в сентябре будет период бабьего лета. Это мы видим сейчас. Каким он будет, трудно сказать, но бабье лето будет", — сказал Вильфанд.

Ранее "Российская газета" со ссылкой на предварительный прогноз Гидрометцентра на сентябрь сообщила, что на европейской территории России средняя температура ожидается выше нормы.

В беседе с ТАСС Вильфанд отметил, что давать уточненный прогноз на сентябрь по температуре и осадкам пока рано. Он напомнил, что прошлый год "был особенный: лето длилось фактически до 20 сентября, поэтому говорить о бабьем лете в сентябре прошлого года не приходится — просто была теплая погода, затем, числа с 22 сентября, наступило похолодание, слякотно было, дождь, и в октябре — бабье лето".