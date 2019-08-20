Погода в Подмосковье: В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый цвет в данном случае обозначает, что погода может быть потенциально опасной.

Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, начиная с 23.00 вторника, 20 августа, и до 08.00 среды, 21 августа.

Туманы уже наблюдались и в столице, и местами в Московской области, и их стоит ожидать еще, заявил «Звезде» начальник лаборатории прогнозов по Москве Гидрометцентра РФ Валерий Лукьянов.

«Предстоящей ночью ситуация сохранится в связи с большим количеством выпавших недавно осадков, влажность повышенная, и поэтому при ночном охлаждении образуются туманы», — отметил эксперт.

Желтый цвет в данном случае обозначает, что погода может быть потенциально опасной.

По данным Gismeteo, до конца августа погода в столице будет теплой — от +20 до +29 градусов днем, а ночью от +11 до +20. При этом осадков почти не ожидается, будет переменная облачность.