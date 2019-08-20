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Погода в Подмосковье: В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Желтый цвет в данном случае обозначает, что погода может быть потенциально опасной.
В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, начиная с 23.00 вторника, 20 августа, и до 08.00 среды, 21 августа.
Туманы уже наблюдались и в столице, и местами в Московской области, и их стоит ожидать еще, заявил «Звезде» начальник лаборатории прогнозов по Москве Гидрометцентра РФ Валерий Лукьянов.
«Предстоящей ночью ситуация сохранится в связи с большим количеством выпавших недавно осадков, влажность повышенная, и поэтому при ночном охлаждении образуются туманы», — отметил эксперт.
Желтый цвет в данном случае обозначает, что погода может быть потенциально опасной.
По данным Gismeteo, до конца августа погода в столице будет теплой — от +20 до +29 градусов днем, а ночью от +11 до +20. При этом осадков почти не ожидается, будет переменная облачность.
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