В Москву придет жара

Синоптики предрекли Москве ливни в выходные и жару на будущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, на этой неделе в столицу вернется жаркое лето с температурой до 30 градусов.

«Много солнца, никаких осадков и мощное потепление. В понедельник плюс 21-26, во вторник 23-28 и в среду 25-30 градусов», — сказал метеоролог.

При этом он уточнил, что нынешние выходные будут дождливыми: только с субботы на воскресенье ожидается 36% от месячной нормы осадков (около 28 мм при норме 77 мм).

В ночь на воскресенье дожди усилятся, пройдут ливни. Ночью в Москве 14-16 градусов, в Подмосковье — 12-17.