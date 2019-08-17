Погода в Москве: синоптики пообещали москвичам потепление до 30 градусов

Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"С понедельника к нам начнёт возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление. В понедельник плюс 21-26, во вторник 23-28 и в среду 25-30 градусов", — заявил Тишковец.

Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается облачная погода с дождями во второй половине дня и температурой до плюс 19 градусов.