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Погода в Москве: синоптики пообещали москвичам потепление до 30 градусов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели, к среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"С понедельника к нам начнёт возвращаться настоящее лето, много солнца, никаких осадков и мощное потепление. В понедельник плюс 21-26, во вторник 23-28 и в среду 25-30 градусов", — заявил Тишковец.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается облачная погода с дождями во второй половине дня и температурой до плюс 19 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости , Москва
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