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Раскрыты новые подробности скорой климатической катастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Michael Miller / University of Cincinnati
Ученые Университета Цинциннати (США) пришли к выводу, что арктический морской лед может полностью прекратить свое формирование в сентябре каждого года, если глобальные средние температуры воздуха поднимутся хотя бы на два градуса. Это приведет к катастрофическим изменениям в полярных экосистемах. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Результаты моделирования показали, что существует 6-процентная вероятность исчезновения летнего морского льда с потеплением на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. При повышении температуры на два градуса вероятность увеличивается до 28 процентов.
Сентябрь, который является переходным периодом между летом и зимой, характеризуется наименьшей площадью ледяного покрова в Северном Ледовитом океане. Лед постепенно исчезает с июня по сентябрь, а осенью его площадь вновь начинает увеличиваться. Однако исчезновение ледяного покрова в сентябре замедляет возвращение Арктики к зимнему режиму, что является угрозой для тюленей и белых медведей.
Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата. Сообщалось, что международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода приведет к неизбежному превышению допустимого роста температуры.
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Погода , Наука , Наука и техника , США , Цинциннати
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