Погода в Москве: Дождь с грозой надвигается на Москву

Гроза с небольшим дождём ожидается в нескольких районах Москвы . Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным метеорологической службы, порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. Прохладную погоду с дождями пообещали жителям столицы в выходные. Как сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в город возвращается «августовское лето». Воздух прогреется до отметки +26, передаёт «Москва 24».

Ранее News.ru писал, что москвичам не стоит ждать возвращения жаркой погоды. Остаток лета обещает быть прохладным. Столбики термометров больше не поднимутся даже до 30 градусов.