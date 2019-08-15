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Погода в Москве: Дождь с грозой надвигается на Москву 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Гроза с небольшим дождём ожидается в нескольких районах Москвы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
По данным метеорологической службы, порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. Прохладную погоду с дождями пообещали жителям столицы в выходные. Как сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в город возвращается «августовское лето». Воздух прогреется до отметки +26, передаёт «Москва 24».
Ранее News.ru писал, что москвичам не стоит ждать возвращения жаркой погоды. Остаток лета обещает быть прохладным. Столбики термометров больше не поднимутся даже до 30 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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