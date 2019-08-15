Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Антарктиде экстренно приземлился самолет Вооруженных сил Аргентины 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Самолет Вооруженных сил Аргентины вынужден был экстренно приземлиться в Антарктиде на острове Джеймса Росса, сообщает издание Infobae.
Инцидент произошел в середине дня, экипаж самолета при помощи чилийских специалистов был доставлен на аргентинскую антарктическую базу Марамбио. Туда направлен транспортный самолет Hércules C-130 с медиками на борту. Пострадавшие будут доставлены на Огненную землю.
Также на борту находятся технические специалисты и вертолет Bell 212 для проведения предварительного расследования случившегося и доставки самолета на базу Марамбио.
Остров Джеймса Росса вулканического происхождения, он практически полностью покрыт снегом и льдом, поэтому условия там достаточно экстремальные. В настоящее время в Антарктиде зима, средняя температура составляет около 60 градусов мороза. Навигация возможна только во время южного летнего сезона с ноября по март, когда лед на море тает и появляется возможность добраться на континент.
Последние новости
Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией "Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма" Синоптики предупредили о приходе жары
Комментарии
Погода , Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна выступила против «Северного потока—2»51
Россия обратилась к Западу с призывом75
«Быстро и гуманно»: Трамп надеется на Си Цзиньпина14
РФ пригрозила оставить Китай без леса14
Дело не в «Буревестнике»: Названа причина ЧП на полигоне45
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение