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Погода в ЦФО: Синоптики пообещали 34-градусную жару в ряде регионов ЦФО 

RT на русском + ещё 1 11 минут назад
Фото: ТАСС
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в России в ближайшие дни.
Голубев отметил, что на юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье ожидается до +34 °С.
По словам синоптика, под влиянием активных атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией и волновых циклонов в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, наиболее интенсивные на западе и севере.
Согласно прогнозу синоптиков, 15-16 августа «распогодится» над Южным Уралом. На погоду в Свердловской области начнет влиять антициклон: температурный фон немного повысится. Ночью ожидается +10…15 °С, днём воздух прогреется до + 25-27 °С.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральной России в августе.
RT на русском: последние новости
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Погода , Александр Голубев , Евгений Тишковец , "Российская газета"
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