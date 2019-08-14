Погода в ЦФО: Синоптики пообещали 34-градусную жару в ряде регионов ЦФО

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в России в ближайшие дни.

Голубев отметил, что на юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье ожидается до +34 °С.

По словам синоптика, под влиянием активных атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией и волновых циклонов в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, наиболее интенсивные на западе и севере.

Согласно прогнозу синоптиков, 15-16 августа «распогодится» над Южным Уралом. На погоду в Свердловской области начнет влиять антициклон: температурный фон немного повысится. Ночью ожидается +10…15 °С, днём воздух прогреется до + 25-27 °С.