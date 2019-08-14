Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование: продажи осенней одежды в России выросли из-за холодного лета 

РИА Новости + ещё 1 14 августа 2019
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Продажи осенней одежды в России выросли из-за холодного лета, показало исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили траты россиян на осеннюю одежду и обувь в июле 2019 года и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает более чем с 800 тысяч кассовых аппаратов по всей стране.
Исследование показало, что объем выручки магазинов от продажи курток вырос на 17% (средний чек в этом сегменте вырос на 8% — до 3430 рублей), от продажи кожаных сапог — на 11% (средний чек снизился на 4% — до 3490 рублей), от продажи резиновых сапог — на 35% (средний чек — 910 рублей, на 12,5% больше, чем в прошлом году).
"В этом году только в Москве в июле средняя температура составляла порядка 16,5 градусов Цельсия, в то время как в прошлом году была на уровне 21 градуса. Несомненно, это сказалось и на особенностях потребительского спроса населения: чаще посещали крупные торговые центры, делали больше покупок осеннего ассортимента", — пояснил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.
В свою очередь, магазины начинают лучше учитывать сезонные колебания спроса, отметил он. Это позволяет ритейлу усиливать маркетинговые кампании и акции по одним позициям, снижать активности по другим, и таким образом влиять на объемы продаж.
Последние новости
Экстренно севший в Подмосковье А321 лежит в поле "на брюхе" "Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
Комментарии
Погода , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала условие передачи Курил Японии97
Кремль прокомментировал инцидент с А32128
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона61
Приземлившийся в кукурузу самолет сняли с воздуха143
Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму110
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение