Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Москвичам пообещали жаркую неделю 

Мослента + ещё 12 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В московском регионе с начала следующей недели установится жаркая погода в связи с приходом теплого воздуха с юга европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По его словам, температура воздуха в городе будет повышаться на 1-2 градуса с каждым днем. Так, уже в понедельник, 19 августа, ожидается до 24 градусов тепла, во вторник, 20 августа, — до 25 градусов, а в среду, 21 августа, столбики термометров достигнут отметки в 27 градусов.
Кроме того, небо в Москве будет малооблачным, а осадки кратковременными. Давление, согласно данным специалистов, будет повышаться вместе с температурой и к середине недели составит около 756 миллиметров ртутного столба.
В то же время, по прогнозу синоптиков, ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в городе будут не слишком теплыми — прогнозируется около 20 градусов тепла и облачность.
14 августа в центре погоды «Фобос» сообщали, что в столичном регионе до конца лета не ожидается жаркой погоды. По их данным, столбики термометров в городе уже не поднимутся даже до 30 градусов тепла.
Мослента: последние новости
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Московских синоптиков обвинили в хайпе на пустом месте Московские холода напомнили о сталинских временах
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба севшего на кукурузное поле самолета
МИД объяснил готовность Лаврова передать Японии Курилы9
«Мама, наш самолет упал»3
Найдена четвертая жертва отравления в Солсбери5
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик11
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение