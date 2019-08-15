Погода в Москве: Москвичам пообещали жаркую неделю

В московском регионе с начала следующей недели установится жаркая погода в связи с приходом теплого воздуха с юга европейской части России . Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, температура воздуха в городе будет повышаться на 1-2 градуса с каждым днем. Так, уже в понедельник, 19 августа, ожидается до 24 градусов тепла, во вторник, 20 августа, — до 25 градусов, а в среду, 21 августа, столбики термометров достигнут отметки в 27 градусов.

Кроме того, небо в Москве будет малооблачным, а осадки кратковременными. Давление, согласно данным специалистов, будет повышаться вместе с температурой и к середине недели составит около 756 миллиметров ртутного столба.

В то же время, по прогнозу синоптиков, ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в городе будут не слишком теплыми — прогнозируется около 20 градусов тепла и облачность.

14 августа в центре погоды «Фобос» сообщали, что в столичном регионе до конца лета не ожидается жаркой погоды. По их данным, столбики термометров в городе уже не поднимутся даже до 30 градусов тепла.