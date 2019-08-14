Аномальная молния ударила у Северного полюса 48 раз

Национальная метеорологическая служба США зафиксировала в районе Северного полюса аномальную грозу, во время которой молния при нехарактерных климатических условиях ударила 48 раз.

О необычном явлении рассказывает National Geographic. Оно произошло в минувшие выходные. Ученые зафиксировали десятки ударов молнии примерно в 480 км от Северного полюса.

Это оказалось настолько необычно, что Национальная метеорологическая служба в Фэрбенксе выпустила специальный пресс-релиз. Из него следует, что была зафиксирована одна из северных гроз, о которых только помнят старожилы Аляски

Для метеорологов явление стало настоящей загадкой. Дело в том, что для удара молнии требуются условия атмосферной нестабильности.

Такое возможно, когда холодный и сухой воздух располагается над слоем более теплого и влажного воздуха. В северных широтах это явление не наблюдается, поскольку теплый и влажный "низовой" воздух там не появляется.

Несмотря на это, 48 ударов молнии было зафиксировано сетью Vaisala GLD360. Она использует технологию GPS. Ее радиоприемники способны улавливать мощные вспышки на расстоянии до 10 тысяч км, включая самые отдаленные районы Арктики.

По мнению ученых, аномальная северная гроза может быть тревожным признаком изменения климата. Возможно, свою роль сыграла необычайно теплая погода, установившаяся в Арктике, а также набирающий скорость процесс таяния льдов.

Одним из сопутствующих факторов метеорологи назвали даже дым от беспрецедентных лесных пожаров за Полярным кругом. Все это вкупе, предположительно, и способствовало неожиданному появлению молний на "вершине мира".