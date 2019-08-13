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В Крыму прогнозируют до 36 градусов тепла 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики в ближайшие дни прогнозируют до 36 градусов тепла в Крыму, сообщается во вторник на сайте республиканского Гидрометцентра.
"Такие значения температуры воздуха очень близки к абсолютным максимумам температуры, следовательно, есть вероятность их перекрытия. Например, для Симферополя рекорд максимальной температуры для 13 августа остановился на отметке +36,4 градуса и был отмечен в 2017 году, 14 августа +37,4 в 2010 году, 15 августа +36,3 в 2014 году", — говорится в сообщении.
К выходным синоптики ожидают понижения температуры на 6-8 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщила ТАСС заместитель начальника республиканского Гидрометцентра Ирина Кириченко.
Ранее сообщалось, что в июле на территории Крымского полуострова были зафиксированы рекордные показатели температуры. В степной зоне температура достигала плюс 35-37 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 2019 год для полуострова может стать самым жарким за всю историю наблюдений.
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Комментарии
Погода , Общество , Ирина Кириченко , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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