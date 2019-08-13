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Погода в Приморье: Новый тайфун «Кроса» может вызвать большое наводнение в Приморье 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Очередной тайфун "Кроса", который 16-17 августа выйдет в Японское море, может двинуться на Приморье и вызвать очень сильные дожди и привести к большому наводнению, сообщает Примгидромет.
"В период 16-17 августа ожидается выход на акваторию Японского моря мощного тайфуна "Кроса". Утром 16 августа он выйдет на южную часть моря и будет смещаться на северо-восток. Дальнейшие расчеты траектории несколько отличаются друг от друга: тайфун может пройти над (японским) островом Хоккайдо и уйти в Тихий океан, либо выйти на северо-восток Приморского края", — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в любом случае тайфун окажет влияние на погоду в Приморском крае: в первом случае очень сильные дожди ожидаются в восточных районах, во втором — еще и в верховьях рек Большая Уссурка и Бикин. Дожди на побережье будут сопровождаться ветром скоростью от 17 до 22 метров в секунду, у мысов порывами до 28 метров в секунду. Высота волн в заливе Петра Великого и на участке Поворотный-Золотой — 2,5-3,5 метра.
При этом с приграничных районов Китая будет смещаться активный атмосферный фронт, дожди пройдут на западе Приморья. Всего может выпасть до половины или даже до двух месячных норм осадков.
Сейчас на севере края, а также отдельных западных районах водность ряда рек превышает норму в 1,5-2,5 раза.
"В связи с прогнозируемыми дополнительными интенсивными дождями на реках края создается угроза формирования большого наводнения с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов на 0,8-2 метра, на реках южных и восточных районов на 1,2-3 метра", — сообщают синоптики.
Возможны подтопления низин, хозяйственных объектов, есть угроза низководным мостам. Наиболее паводкоопасные районы — Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Уссурийский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский.
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Погода , Видео , Приморский Край
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