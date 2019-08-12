Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве на 700% выросли продажи дождевиков 

Вести Подмосковья + ещё 5 3 часа назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей в Москве выросли на 700%, передает РБК слова аналитиков крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries. Спрос на свитера вырос на 250%. Холодное лето изменило потребности покупателей. Москвичи активно скупают дождевики, плащи, толстовки, резиновые сапоги, свитшоты и прочую «осеннюю» одежду.
В Москве грозы и ветра, но тепло скоро вернется. Ко второй половине недели придет августовское лето. Воздух прогреется до 25 градусов. 30 градусов столбики термометров вряд ли покажут, да и дожди не прекратятся как минимум в ближайшую неделю. Во вторник и в среду будут грозы — всем, кто еще не приобрел зонтик и резиновые сапоги, лучше сделать это как можно скорее.
Вести Подмосковья: последние новости
В ночь на среду в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков Из-за сильного ветра в Москве за два дня упало 150 деревьев Синоптики рассказали когда атмосферное давление в Москве вернется в норму
Погода , Новости Москвы , РБК , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть миллионера-педофила бросает тень на всю элиту США3
Днепр наш: Крым ждет переговоров с Киевом46
ДНР пригрозила Украине «адекватным ответом»50
«Все переломано»: братья истязали студентку до смерти85
В России ответили на мнение США о Путине в Крыму180
Видео
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
00:57
«Давайте снимайте!»: Одежду украинца искромсали из-за флага РФ
В мире Другое
00:32
Новую «Миссис Россия» раскритиковали за внешность
Общество
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
01:00
Журналист взял назад свои слова о Кадырове
Общество Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:12
Появились подробности взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия
01:21
В Сети посмеялись над закиданным яйцами Порошенко
В мире Украина
01:27
Глава Росатома прокомментировал ЧП на военном полигоне
Армия Оружие
00:16
Жители Кузбасса возят трупы в морг на электричке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть