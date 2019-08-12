В Москве на 700% выросли продажи дождевиков

Из-за плохой погоды продажи дождевиков и плащей в Москве выросли на 700%, передает РБК слова аналитиков крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries. Спрос на свитера вырос на 250%. Холодное лето изменило потребности покупателей. Москвичи активно скупают дождевики, плащи, толстовки, резиновые сапоги, свитшоты и прочую «осеннюю» одежду.

В Москве грозы и ветра, но тепло скоро вернется. Ко второй половине недели придет августовское лето. Воздух прогреется до 25 градусов. 30 градусов столбики термометров вряд ли покажут, да и дожди не прекратятся как минимум в ближайшую неделю. Во вторник и в среду будут грозы — всем, кто еще не приобрел зонтик и резиновые сапоги, лучше сделать это как можно скорее.