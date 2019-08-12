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Погода в Хабаровске: Хабаровск готовится к крупнейшему паводку 

ТК «Звезда» + ещё 1 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Региональные власти усиливают дамбу и устанавливают специальные насосы для откачки воды.
Уровень воды на Амуре превысил 550 сантиметров и продолжает расти. Гребень паводка подойдет к Хабаровску уже на этой неделе. Местные власти усиливают дамбу вдоль части города и устанавливают специальные насосы для откачки воды.
На островах у Хабаровска в зоне подтопления оказались дачные участки. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, на левобережье вода добралась до 1350 дач и загородных баз отдыха. В самом Хабаровске подтоплены несколько домов по улицам Вилюйская и Богачева в частном секторе.
Гидрологи опасаются, что если уровень воды на Амуре превысит 600 сантиметров, под угрозой окажутся еще 3,7 тысяч дач, 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска жилые дома и водозабор в районе остановки Красная речка, а также подъездные пути к ТЭЦ-3.
С последствиями паводка в Амурской области борются военнослужащие Восточного военного округа. Они завершили дезинфекцию более семисот домов, а военные инженеры возвели защитную дамбу.
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Погода , Общество , Хабаровск
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