Погода в Амурской области: Ливни с грозами ожидаются в Амурской области

Ливни с грозами ожидаются в Амурской области 14-15 и 17-18 августа, осадки будут сопровождаться сильным ветром.

«Ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что по информации Амурского центра гидрометеорологической службы, непогода будет вызвана смещением через территорию Амурской области серии активных циклонических вихрей.

«14-15 августа ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. 17-18 августа кроме осадков прогнозируют усиление ветра», — отметили в ведомстве.

В июле режим ЧС был объявлен в Белогорске Амурской области из-за паводка.