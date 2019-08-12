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Погода в Амурской области: Ливни с грозами ожидаются в Амурской области 

RT на русском 57 минут назад
Фото: imagebroker globallookpress.com
Ливни с грозами ожидаются в Амурской области 14-15 и 17-18 августа, осадки будут сопровождаться сильным ветром.
«Ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что по информации Амурского центра гидрометеорологической службы, непогода будет вызвана смещением через территорию Амурской области серии активных циклонических вихрей.
«14-15 августа ожидаются сильные дожди и ливни с грозами. 17-18 августа кроме осадков прогнозируют усиление ветра», — отметили в ведомстве.
В июле режим ЧС был объявлен в Белогорске Амурской области из-за паводка.
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Погода , Общество , Амурская Область
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