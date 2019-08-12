Погода в России: Россиян предупредили о минусовых температурах в августе

В середине августа в некоторых регионах России ожидаются заморозки. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

«В ближайшие дни жители Архангельской области, республик Коми и Карелия почувствуют наступление осени», — сообщили в Гидрометцентре. Ночью температура может упасть до минус двух градусов, хотя днем воздух будет прогреваться до 15-17 градусов тепла.

В Челябинской области и вообще на Южном Урале стоит ожидать понижение температуры: 30-градусная жара сменится более привычными 23-25 градусами тепла. В Москве на протяжении всей недели будет от 19 до 26 градусов. А на юге России стоит ожидать усиление жары до 35 градусов.

Ранее эксперты заявили, что изменение климата на планете повлечет за собой острую нехватку продовольствия. Причиной станет ухудшение условий для ведения сельского хозяйства. Также температурные колебания повлекут за собой учащение появления смерчей, ураганов, тайфунов, напоминает «Национальная служба новостей».